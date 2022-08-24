Россияне потеряли интерес к покупке жилья в курортных городах

Число просмотров объявлений о продаже жилья на курортах Черного моря упало на 35-40%

В первые семь месяцев 2022 года количество просмотров объявлений, связанных с продажей жилья на черноморских курортах, снизилось на 35-40 процентов относительно аналогичных показателей 2021 года. О том, что россияне потеряли интерес к приобретению недвижимости в курортных городах, ссылаясь на экспертов компаний «Циан.Аналитика» и Knight Frank Russia, сообщила «Российская газета».

Кроме того, число сделок с новыми квартирами в Сочи и Ялте упало в три и в два раза соответственно. По мнению специалистов, основная причина этому — недостаток участков под новое строительство, а также мораторий на застройку в Сочи. Однако в Анапе с начала текущего года количество проданных по договорам долевого участия квартир возросло — по сравнению с январем-июлем 2021 года показатель увеличился с 250 до 290 ДДУ.

При этом стоимость жилья на российских курортах выросла. За первые шесть месяцев нынешнего года средневзвешенная цена квадратного метра среди популярных российских курортов сильнее всего подскочила в городах Калининградской области — в Светлогорске и Зеленоградске показатель увеличился на 43 процента. Причинами этому аналитики назвали ограниченный объем предложения, а также появление там более дорогих квартир, закрытие границ и развитие внутреннего туризма. Эксперты отметили, что последние два фактора положительно повлияли на интерес обеспеченных покупателей жилья.

Кроме того, значительное увеличение средневзвешенной стоимости «квадрата» с января по июнь 2022 года наблюдалось на курортах Крыма. Сильнее всего цены поднялись в Большой Ялте — на 35 процентов. В Севастополе, Ялте и Евпатории показатель увеличился почти на 30 процентов. В Сочи, напротив, в первые шесть месяцев года наблюдалось падение средневзвешенной цены квадратного метра на 3 процента и снижение спроса во всех сегментах. Исключением стало элитное жилье — оно за полгода подорожало на 36 процентов.

В августе аналитики агентства «ДОМУС» подсчитали, что по итогам июня 2022 года спрос на жилье в Крыму со стороны москвичей вырос на 14 процентов. Число запросов во вторичном сегменте выросло на 23,5 процента.