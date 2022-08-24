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Стало известно о согласии Зеленского подать в отставку в феврале

WP: Владимир Зеленский был согласен подать в отставку или покинуть Киев в феврале

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Президент Украины Владимир Зеленский был согласен подать в отставку в феврале, если бы это помогло прекратить боевые действия. Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на слова украинского лидера и западных чиновников.

«Я не пытаюсь держаться за власть. Если вопрос только в том, чтобы мне уйти и это остановит кровопролитие, то я только за. Я уйду прямо сейчас. Я стал заниматься политикой не для этого, и я уйду, когда вы скажете, если это остановит войну», — заявил Зеленский западным официальным лицам.

Зеленскому также поступали обращения о необходимости сохранения «преемственности власти» от официальных лиц США и Европы, в некоторых случаях с предложениями помочь ему покинуть столицу. Западные чиновники полагали, что, обеспечив собственную безопасность, украинский президент сможет предотвратить вакуум власти.

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Виктория Кондратьева
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