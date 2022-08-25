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В Китае обвинили Запад в приближении мировой войны

Китайский эксперт Вонг обвинил Запад в приближении мировой войны

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вместо того, чтобы создать условия для переговоров России и Украины и предотвратить дальнейшую эскалацию боевых действий, западные страны только провоцируют приближение большой мировой войны. Об этом заявил вице-президент Шанхайского Центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», цитату приводит корреспондент «Ленты.ру».

«К сожалению, вместо того, что создать условия для мирных переговоров между двумя конфликтующими сторонами, США и некоторые страны ЕС продолжают поставлять оружие Украине, что только подливает масло в огонь и приближает большую мировую войну», — считает китайский эксперт.

Ранее на той же сессии «Валдая» заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев обвинил НАТО в том, что он загоняет страны Запада в одни и те же позиции, из-за чего диалог с Россией становится невозможен.

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Валентина ШварцманЕлизавета Наумова
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