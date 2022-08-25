Олимпийская чемпионка высказалась об отстранении сборных России и Белоруссии

Биатлонистка Динара Алимбекова рассказала о проблемах с мотивацией после отстранения

Олимпийская чемпионка по биатлону Динара Алимбекова высказалась об отстранении сборных России и Белоруссии от международных стартов. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Нам всем, конечно, хочется выступать с лучшими в мире, хоть и конкуренция в российском биатлоне достаточно хорошая. Нам нужно выступать на международных соревнованиях. Не могу сказать конкретно, сколько я готова терпеть», — призналась спортсменка. Она подчеркнула, что неопределенность серьезно сказывается на мотивации и тренировочном процессе.

2 марта исполнительный комитет IBU запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных стартах. Кроме того, было приостановлено членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона в организации.

Алимбекова — белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете. В ее активе две золотые, восемь серебряных и одна бронзовая медаль этапов Кубка мира.