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Спорт

Призерка ОИ назвала препятствие для смены гражданства российскими легкоатлетами

Сидорова назвала трехлетний карантин препятствием для смены гражданства легкоатлетами РФ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Серебряная призерка Олимпийских игр в прыжках с шестом Анжелика Сидорова рассказала о препятствии, которое мешает российским легкоатлетам менять гражданство. Спортсменка высказалась на YouTube-канале «Витя Кравченко».

По словам россиянки, спортсменов останавливает необходимость отбывать трехлетний карантин после перехода под флаг другой страны. «И что бы ты ни делал, ты подписываешься на то, что три года ты вообще не можешь нигде выступать», — заявила Сидорова.

Ранее 25 августа Сидорова оценила будущее российских легкоатлетов фразой «меняйте паспорт». Альтернативой этому решению она назвала окончание карьеры.

Помимо серебра Олимпийских игр-2020 в Токио Сидорова завоевала золото на чемпионате мира 2019 года. На ее счету также победа на чемпионате Европы-2014.

В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Российские спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. В начале марта россиян полностью отстранили от турниров под эгидой IAAF.

Алексей Гусев
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