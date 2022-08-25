Европейская страна выделила миллионы евро на военную помощь Украине

Власти Бельгии выделили восемь миллионов евро на дополнительную помощь Украине

Власти Бельгии выделили восемь миллионов евро на дополнительную военную помощь Украине. Об этом решении европейской страны сообщили в бельгийском правительстве, пишет РИА Новости.

«Бельгия предоставит помощь вооруженным силам Украины в размере восьми миллионов евро по каналам НАТО», — рассказали в кабмине. Отмечается, что Брюссель планирует передать Киеву средства оказания первой помощи и зимнюю одежду.

Согласно заявлению правительства, бельгийская сторона также готова предоставить Украине приборы ночного видения и медикаменты. Кабмин назвал предстоящую зиму решающей в текущем конфликте. «Важно, чтобы у украинских вооруженных сил было необходимое оборудование для продолжения сопротивления», — заключила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму 2,98 миллиарда долларов. На полученные от Вашингтона деньги Киев сможет закупить системы ПВО, артиллерийское вооружение и боеприпасы и системы радиоэлектронной борьбы.