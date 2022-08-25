44-летняя блогерша с лицом без морщин раскрыла три секрета омоложения

Блогерша Доктрина Красоты назвала светодиодную терапию секретом моложавой внешности

Блогерша с никнеймом Доктрина Красоты (The Beauty Doctrine) раскрыла три секрета своей моложавой внешности. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

44-летняя инфлюэнсерша заявила, что сохранять привлекательность ей помогает светодиодная терапия (метод воздействия на кожу световыми волнами с целью устранения признаков старения и других недостатков — прим. «Ленты.ру»), регулярный прием коллагена и нанесение сыворотки на шею. Кроме того, женщина назвала срок, за который она добилась ощутимого результата, — на преображение ей понадобилось два месяца.

При этом на размещенных кадрах юзерша продемонстрировала, как выглядела до использования указанных ею методов, обратив внимание на свои морщины. Затем автор видео показала, что к настоящему моменту ей удалось вернуть коже лица и шеи гладкость и избавиться от признаков возрастных изменений.

Ранее в августе сообщалось, что блогерша Лорин Босстик назвала секрет красоты мужчин и испробовала его на себе. Бьюти-эксперт заявила, что представителям противоположного пола удается дольше сохранять привлекательную внешность, поскольку они бреют лицо. При этом на размещенных кадрах она продемонстрировала, как применяет указанный метод на собственном теле. Так, она намылила кожу и аккуратно провела станком по щекам, шее и подбородку.