58-летняя топ-модель показала тело в бикини

Австралийская топ-модель Эль Макферсон показала тело в бикини во время отдыха на яхте

Австралийская топ-модель, актриса и дизайнер Эль Макферсон снялась в бикини во время отдыха. Соответствующее фото появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость отправилась на Мальту, где была запечатлена в купальнике черного цвета, лежа на носу яхты. Наряд подчеркнул стройную фигуру 58-летней манекенщицы, из-за которой, как известно, она получила прозвище The Body (Тело) во время расцвета своей карьеры. В свою очередь, Макферсон дополнила образ несколькими цепочками с кулонами, серьгами и солнцезащитными очками.

Кроме того, модель показала еще несколько кадров из поездки. В том числе она предстала перед камерой в коротких джинсовых шортах, а также примерила белое платье длины макси свободного кроя и широкополую соломенную шляпу бренда Christian Dior, под которую подобрала плетеную сумку.

В июле сообщалось, что Эль Макферсон снялась топлес для французской версии глянцевого журнала Elle. На размещенном снимке 58-летняя знаменитость предстала в юбке в цветную полоску, прикрыв грудь широкополой соломенной шляпой, которую держала в руках. Она дополнила образ ожерельем, браслетом, массивным кольцом, а также распустила волосы. В подписи к публикации Макферсон указала, что автором снимка стал ее бывший супруг, фотограф Жиль Бенсимон.