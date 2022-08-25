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Внешность Бузовой без макияжа обругали в сети

Российская певица Ольга Бузова показала лицо без макияжа и нарвалась на хейт в сети

Фото: @buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова показала лицо без макияжа и фильтров и нарвалась на хейт в сети. Соответствующим видео она поделилась в сторис своего Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость разместила ролик, в котором рассказала, что устроила себе выходной и отправилась на занятие по теннису. На размещенных кадрах она запечатлена с собранными в низкий хвост волосами в красном платье с цветочным принтом белого цвета. При этом в руках поп-исполнительница держит лимонную сумку Bottega Veneta.

Подписчики не оценили внешность Бузовой без мейкапа и обругали ее в комментариях. «На 40-летнюю итальянку похожа», «Откуда ты взяла такое платье? Рынок?», «Без макияжа вообще не узнать», «Что с твоим вкусом», «Бабушкин сундук», «Выглядишь странно», — высказывались они.

В июле Ольга Бузова выступила на фестивале VKFest, который состоялся в московском Парке Горького, и также подверглась критике в сети. Поп-исполнительница вышла на сцену в облегающем комбинезоне с анималистичным принтом, оформленном кристаллами и обнажающими тело вырезами.

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Карина Черных
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