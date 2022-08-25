17-летний россиянин без прав на каршеринге сбил пешехода и попал на видео

В Челябинске 17-летний подросток без прав на каршеринге снес ограждения и сбил пешехода

В Челябинске 17-летний подросток без прав за рулем арендованного Lifan врезался в Ford, снес ограждения вдоль дороги и на тротуаре сбил пешехода. Видео с места опубликовало агентство чрезвычайных новостей «Челябинск» во «ВКонтакте».

На появившихся в соцсети кадрах виден поврежденный автомобиль. Возле него толпятся люди, каршеринг едва не протаранил один из городских магазинов.

Позже выяснилось, что 17-летний россиянин не справился с управлением авто. По данным ГИБДД, подросток снес два пролета металлического ограждения. Из-за его действий пострадал пешеход, о состоянии несовершеннолетнего не сообщается.

В Госавтоинспекции Челябинска начали устанавливать другие обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что два подростка погибли в аварии с каршерингом в городе Шахты Ростовской области. Автомобиль влетел в дерево, а после — в многоэтажный дом, так как подросток за рулем превысил скорость и не справился с управлением.

Погибли два 16-летних приятеля водителя — они скончались на месте аварии. Еще два человека были доставлены в больницу.