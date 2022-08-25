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Столтенберг пообещал бороться с Россией в Арктике и Атлантике

Столтенберг заявил, что действия России в Северной Атлантике являются вызовом для НАТО

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Globallookpress.com

Россия увеличила военную активность в Северной Атлантике и Арктике, и это является препятствием для действий НАТО в этом регионе. О стратегическом вызове для альянса заявил генеральный секретарь западного военного блока Йенс Столтенберг в статье для канадской газеты The Globe and mail.

«Способности России помешать подкреплениям союзников в Северной Атлантике являются стратегическим вызовом для Североатлантического альянса», — констатировал генсек. Он пообещал, что объединенные силы НАТО будут бороться с растущим влиянием России в Арктике и реагировать на поступающие угрозы.

Ранее аналитик британской газеты The Guardian Филип Шорт заявил, что НАТО не в силах остановить президента России Владимира Путина и спецоперацию на Украине. «Цель Путина — не только нейтрализовать киевский режим, но и, что еще важнее, показать, что остановить его НАТО не по силам», — подчеркнул он. По мнению эксперта, победы российской армии на Украине показывают «пределы американского могущества».

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Дмитрий Сотак
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