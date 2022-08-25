Синоптик назвала последний жаркий день в Москве

Синоптик Позднякова назвала 30 августа последним жарким днем в Москве

В Москве последним жарким днем станет 30 августа. Об этом заявила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, сообщают «Известия».

«За счет того, что будет больше облаков, пройдут дожди, температура воздуха понизится: в ночные часы она будет около 12–17 градусов, а не 15–20 градусов, как завтра, а дневная температура — 23–28 градусов. В Москве это будет где-то 25–26 градусов, то есть 30 августа, скорее всего, будет последним жарким для Москвы днем», — сообщила метеоролог.

По ее словам, до 30 августа в столичном регионе будет жаркая погода, при этом сухих дней будет становиться все меньше. В частности, 29-31 августа синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

30 августа температура воздуха продолжит понижаться, так как ветер в этот день станет западным, заключила Позднякова.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что август в Москве в 2022 году стал самым жарким за весь XXI век. По его мнению, аномально жаркая погода ослабнет или полностью уйдет только к началу сентября.