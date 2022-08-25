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Стали известны детали инцидента с примотанным к столбу российским подростком

Примотанный пленкой к столбу в Абакане подросток оказался другом «мучителей»
Начало событий в новости Российские подростки примотали мальчика к столбу пленкой и попали на видео

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

Примотанный пленкой к столбу в Абакане подросток оказался другом «мучителей» и все еще поддерживает отношения с ними. Детали инцидента сообщает издание «Подъем» со ссылкой на пожелавшего сохранить анонимность знакомый молодых людей.

Ранее стало известно, что в Хакасии на территории школы № 5 подростки примотали мальчика к столбу пищевой пленкой и не давали ему выбраться. Инцидент попал на видео.

Знакомый молодых людей рассказал, что произошедшее было шуткой, причем пострадавший якобы был зачинщиком. «Тот, которого привязали, сам об этом попросил. Он даже сам эту пленку купил. Они до сих пор дружат. Ну, парни молодые, дурь в голове играет», — объяснил знакомый героев вызвавшего общественный резонанс видео.

Он добавил, что видео с шуткой не должно было стать достоянием общественности — никто не собирался выкладывать его в интернет.

При этом на примотавших мальчика к столбу пленкой российских подростков уже завели уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»).

Похожий инцидент произошел в Улан-Удэ, где двое подростков связали школьницу и тушили об ее лицо окурки.

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Валерий Розенберг
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