Названа стоимость недорогих московских квартир на аукционе

Стоимость самой дешевой квартиры на аукционе в Москве оценили в 3,37 миллиона

Минимальную стоимость самой дешевой квартиры, выставленной на торги в Москве в августе 2022 года оценили в 3,37 миллиона рублей. Заявку на нее можно будет подать в сентябре. Стартовые цены на самое бюджетное жилье на аукционе в столице назвал РБК, ссылаясь на материалы Инвестиционного портала Москвы.

Наиболее бюджетный лот в Москве находится в Новой Москве, в Щербинке. Однокомнатный объект на втором этаже трехэтажного дома номер 3 на улице Дачной занимает площадь в 25 квадратных метров. Он пригоден для проживания, однако ремонт требует обновления. Добраться до станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» в Северном Бутове от дома 1961 года постройки на общественном транспорте удастся минимум за полчаса. Дорога до метро в Южном Бутове также займет около 30-40 минут.

Второй недорогой лот в списке находится в одном из соседних домов на той же улице, где расположен самый недорогой объект. Стоит он не сильно дороже первого — в диапазоне от 3,43 от 3,46 миллиона рублей, при этом квартира на первом этаже дома номер пять на улице Дачной занимает те же 25 «квадратов». По фотографиям объекта, на которых заметны порванные куски обоев и старые выключатели, можно сделать вывод, что он нуждается в ремонте. Добраться из квартиры до центра города можно не только доехав до метро в Бутове, но и пешком до станции МЦД «Щербинка» — на дорогу уйдет 25-30 минут.

Третий лот в списке находится в центре Москвы, по адресу улица Покровка, дом 31, строение 1Г. Его минимальная цена будет стартовать от 3,94 миллиона рублей. Площадь объекта, расположенного на пятом этаже дома 1901 года постройки — 17,8 квадратных метра. На снимках квартиры можно увидеть, что в ней старые окна и батарея, а на стенах отсутствует ровное покрытие, однако одним из ее преимуществ служат потолки высотой в три метра. Добраться до станций метро «Курская» и «Чистые пруды» от объекта удастся за 12-15 минут пешком. Всего в восьмом месяце нынешнего года на городские торги выставлено более 800 квартир в Москве и области.

В августе аналитики сервиса Сбербанка «Домклик» пришли к выводу, что дешевле всего снять жилье в старых границах Москвы можно в районах Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Бибирево, Вешняки, Выхино-Жулебино, Алтуфьевский, Ивановское, Восточное Дегунино, Братеево и Восточное Измайлово. Квартира площадью 40 «квадратов» в одной из этих локаций будет стоить от 35 тысяч рублей в месяц.