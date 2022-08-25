Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Власти Запорожья объяснили обесточивание региона

Глава администрации Энергодара Волга: перебои с электричеством вызваны обстрелом ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Причиной обесточивания Запорожской области стал пожар, вызванный обстрелом украинской армии, объяснил глава администрации города Энергодара Александр Волга. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сообщаю, что, по предварительной информации, вследствие массированного обстрела со стороны ВСУ, которое продолжалось с минувшей ночи, произошло массовое возгорание поля и подлеска. Это привело к короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью просели», — сообщил представитель власти региона.

Ранее 25 августа стало известно о перебоях с электричеством в Запорожской области. Аналогичная проблема возникла и на Херсонщине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
В Совфеде высказались о возможном перевороте на Украине
Оценена зависимость России от импортных семян
В Минске планирующий ехать на Украину наемник заключен под стражу
Назван способ сэкономить на ремонте
Власти России объяснили отказ от импортозамещения в «кукурузнике»
Татьяна Тарасова уехала в США
Умер режиссер и мультипликатор Джеральд Поттертон
Бывших сотрудников МВД отправили в колонию за вымогательство миллиона рублей
Названа особенность российской «Малки»
В Германии предложили выдавать визы россиянам в обмен на осуждение спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.