Власти Запорожья объяснили обесточивание региона

Глава администрации Энергодара Волга: перебои с электричеством вызваны обстрелом ВСУ

Причиной обесточивания Запорожской области стал пожар, вызванный обстрелом украинской армии, объяснил глава администрации города Энергодара Александр Волга. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сообщаю, что, по предварительной информации, вследствие массированного обстрела со стороны ВСУ, которое продолжалось с минувшей ночи, произошло массовое возгорание поля и подлеска. Это привело к короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью просели», — сообщил представитель власти региона.

Ранее 25 августа стало известно о перебоях с электричеством в Запорожской области. Аналогичная проблема возникла и на Херсонщине.