Турция обвинила Грецию в преcледовании своих истребителей в Эгейском море

Турция заявила, что истребители Греции взяли на прицел турецкие F-16 в Эгейском море

Турецкие истребители F-16, выполнявшие миссию НАТО в небе над Эгейским морем, были взяты на прицел греческими F-16. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Инцидент произошел 24 августа. Вместе с двумя турецкими самолетами задание альянса выполняли самолеты AWACS и Nexus Ace. В ответ турецкие пилоты также взяли на прицел самолеты ВВС Греции и блокировали их радарами.

Минобороны обвинило Афины в намеренной провокации. «Греция продолжает курс на эскалацию ситуации, избирая в качестве мишени миссии НАТО», — заявили в министерстве. Анкара проинформировала руководство альянса о случившемся.

Ранее Минобороны Турции обвинило Грецию в преследовании своих истребителей F-16, выполнявших миссию НАТО в Восточном Средиземноморье. Источники в оборонном ведомстве утверждают, что греческие истребители заблокировали радарами F-16, чтобы помешать вылету турецких боевых самолетов.

В свою очередь, МИД Греции выразил протест Анкаре в связи с пролетами турецких F-16 в Эгейском море. Две пары турецких F-16 утром 23 августа вошли в Афинский район полетной информации без подачи плана полета, нарушив тем самым национальное воздушное пространство.