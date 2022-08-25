Ле Пен обвинила Макрона во лжи о причинах экономического кризиса

Марин Ле Пен заявила, что Макрон лжет, называя конфликт на Украине причиной кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон лжет народу республики о причинах текущего экономического кризиса. В этом обвинила главу государства лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен в Twitter.

«Экономический кризис, ударивший по Франции, начался не этим летом. Он не датируется войной на Украине», — заявила политик. Она подчеркнула, что французский президент скрывает правду от граждан, объявляя о введении мер жесткой экономии.

Ранее Макрон заявил, что так называемый «период изобилия» закончился. В связи с этим он призвал готовиться к экономическим последствиям кризисов — как украинского, так и климатического, — а также к дефицитам продуктов. «Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными», — уточнил он.