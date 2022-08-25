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В Европарламенте назвали первых жертв «конца изобилия»

Депутат Европарламента Делли: наиболее бедные люди будут первыми жертвами «конца изобилия»
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Eric Gaillard / Reuters

Первыми жертвами «конца изобилия», о котором заявил президент Франции Эммануэль Макрон, станут наиболее бедные граждане европейских стран. Об этом заявила депутат Европейского парламента от французской партии «Европа Экология Зеленые» (EELV) Карима Делли, передает BFM TV в Twitter.

Политик заявила, что у конца периода изобилия есть свои причины. Она напомнила, что наибольшее количество энергии используют крупные предприятия. «Наиболее бедные люди станут первыми жертвами роста цен на энергоресурсы, нехватки воды, сложностей в перемещении и мобильности, проблем с отоплением ближайшей зимой», — заключила Делли.

Ранее Макрон заявил, что так называемый «период изобилия» закончился. В связи с этим он призвал готовиться к экономическим последствиям кризисов, — как украинского, так и климатического — а также к дефицитам продуктов. «Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными», — уточнил он.

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Виктория Кондратьева
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