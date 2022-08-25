Хирург объяснил связь между пластической операцией и счастьем

Пластический хирург Глеб Тумаков: после операции люди становятся более уверенными в себе

После пластической операции многие люди становятся более раскованными и уверенными в себе, рассказал пластический хирург Глеб Тумаков. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил тесную связь между внешним преобразованием и счастьем.

«Пропагандируемый на каждом углу бодипозитив не имеет ничего общего с любовью к себе», — уверен пластический хирург. По его мнению, красивый человек — это прежде всего здоровый человек. Он отметил, что не у всех хватает силы воли и мотивации, чтобы привести себя в порядок, избавившись от лишнего веса.

Однако большинство тех людей, кому удалось расстаться за короткое время с большим количеством лишних килограммов, оказываются на приеме у пластического хирурга, чтобы избавиться от массивных складок в области живота, рук, а иногда и лица. Эти излишки кожно-жировых тканей не убрать физическими упражнениями или косметологическими процедурами, не спрятать их и под одеждой. Единственный способ избавиться от них — устранить хирургическим путем, пояснил Тумаков.

После подтяжки кожи рук, живота, лица внешний вид преображается. Человек обретает именно ту форму, в которой чувствует себя комфортно. У него появляется энергия, чтобы жить ярко, достигать больших целей и пробовать новое. Уходят чувства стеснения и неуверенности в себе. На их место приходят настоящие любовь и принятие Глеб Тумаков Пластический хирург

Тем не менее пластическая операция не является универсальным способом обрести гармонию с собой, отметил хирург. Бывает, что люди пытаются заполнить внутреннюю пустоту с помощью пластической хирургии, ищут решения своих психологических проблем в клинике.

«Это нездоровая ситуация. Если я замечаю подобные мотивы на консультациях, то отказываю в операции. В данном случае "переделка" себя — это крайность, которая не приводит к нужному результату», — уточнил Тумаков.

Ранее пластический хирург Ольга Рабодзей развеяла популярные мифы о грудных имплантах. Она пояснила, что силикон не взрывается от перепада давления в самолете, не плавится в бане и не мешает грудному вскармливанию.