Россия отреагировала на новейшую военную помощь США Киеву

Зампостпреда РФ Полянский заявил, что поставки США оружия Киеву не изменят ситуацию

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на крупнейший пакет военной помощи США Киеву, заявив, что он не сильно меняет ситуацию, поскольку российская спецоперация идет по плану и ее цели будут достигнуты. Его слова приводит РИА Новости.

Отвечая на вопрос ведущего о том, обеспокоена ли Москва по поводу отправки военной помощи США Украине на три миллиарда долларов, Полянский сказал: «Это не очень сильно меняет ситуацию на земле».

Полянский добавил, что это, конечно, делает ситуацию для России более тяжелой, в особенности для мирных жителей. «Потому что, как вы знаете, США снабжают Украину артиллерийскими системами, РСЗО, которые могут доставать до районов, до которых ранее украинские военные не могли достать», — сказал он.

Дипломат добавил, что Москва знает, что все эти удары были абсолютно прицельными и они не могут наноситься без вовлечения американцев. «Уже говорилось, что мы не гонимся за временем. В нашем распоряжении время, которое нам требуется. Мы пытаемся уберечь как можно больше живой силы и жизней мирных граждан», — заключил Полянский.

Ранее стало известно, что США предоставят украинскому государству крупнейший пакет военной помощи на сумму 2,98 миллиарда долларов. До этого телеканал NBC News сообщил, что новый транш военной помощи США Киеву включает средства на оборудование, которое только разрабатывается. По информации издания, его передача Киеву может занять «месяцы или годы».