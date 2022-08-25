Минобороны отчиталось об уничтожении пяти беспилотников и 19 снарядов HIMARS

Минобороны заявило об уничтожении пяти украинских беспилотников и 19 снарядов HIMARS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 18 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом журналистам в четверг, 25 августа, сообщило Минобороны России.

Уточняется, что беспилотники были сбиты в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Урожайное, Василевка, Зеленый Гай и Камыш Заря.

«Кроме того, перехвачены девятнадцать снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районах Каховской ГЭС, городов Херсон и Донецк», — говорится в сообщении ведомства.

Также Вооруженные силы России подавили два взвода реактивных систем залпового огня «Град», которые находились в районах населенных пунктов Артемовское и Сухая Балка, а также три взвода гаубиц Д-30.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.