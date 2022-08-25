Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении пяти беспилотников и 19 снарядов HIMARS

Минобороны заявило об уничтожении пяти украинских беспилотников и 19 снарядов HIMARS

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 18 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом журналистам в четверг, 25 августа, сообщило Минобороны России.

Уточняется, что беспилотники были сбиты в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Урожайное, Василевка, Зеленый Гай и Камыш Заря.

«Кроме того, перехвачены девятнадцать снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районах Каховской ГЭС, городов Херсон и Донецк», — говорится в сообщении ведомства.

Материалы по теме:
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022
«В тылу опаснее, чем на фронте» Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
«В тылу опаснее, чем на фронте»Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
29 июля 2022
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022

Также Вооруженные силы России подавили два взвода реактивных систем залпового огня «Град», которые находились в районах населенных пунктов Артемовское и Сухая Балка, а также три взвода гаубиц Д-30.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о попадании ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на Украине
Экс-мэру Екатеринбурга Ройзману предъявлено обвинение в дискредитации ВС России
Херсон обесточило
Премьер Финляндии извинилась за фотографию с вечеринки в официальной резиденции
Суд рассмотрит апелляцию Харви Вайнштейна по делу о домогательствах
Apple назвала дату презентации iPhone 14
Более 20 человек приняли участие в массовой драке на севере Москвы
Политолог высказался о пяти сценариях развития ситуации на Украине
Стало известно об обесточивании всего Мелитополя
Собянин дал прогноз по ликвидации лесных пожаров в Рязанской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.