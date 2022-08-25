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«Самая горячая бабушка мира» раскрыла секрет отсутствия морщин на лице

51-летняя австралийская модель Джина Стюарт назвала шелковые наволочки средством от морщин
Gina Stewart

Gina Stewart. Фото: @ginastewartofficial

Австралийская модель Джина Стюарт, признанная «самой горячей бабушкой мира», раскрыла секрет отсутствия морщин на лице. Этой теме она посвятила пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя женщина заявила, что омолаживающие кремы, нанесенные на кожу перед сном, могут оказать противоположный эффект и усугубить проблему. «Вы когда-нибудь слышали о "сонных" морщинах, которые формируются в ночное время из-за механического давления на нежную кожу лица и шеи? Некоторые лосьоны только углубляют эти заломы», — рассказала она.

Стюарт считает, что достойной альтернативой дорогостоящим косметическим средствам может послужить шелковая наволочка для подушки. По ее словам, мягкие от природы волокна шелка гипоаллергенны, впитывают влагу и разглаживают кожу и волосы естественным образом.

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«Кроме того, шелк обладает противомикробным действием. Его часто используют в медицинских целях из-за способности подавлять рост микроорганизмов. Это означает, что ваши наволочки не будут переносить бактерии на ваше лицо так, как, например, хлопок», — объяснила героиня материала.

В заключение Стюарт порекомендовала особенно обратить внимание на шелк обладателям чувствительной кожи, склонной к высыпаниям.

Джина Стюарт имеет четверых детей и одного внука. Женщина работает моделью и ведет блог в соцсетях, где демонстрирует откровенные фото в бикини и нижнем белье. В апреле в беседе с журналистами манекенщица назвала ежедневный ледяной душ главным средством, которое помогает ей сохранять молодость и красоту тела. По словам инфлюэнсера, данная процедура ускоряет метаболизм и улучшает состояние кожи и волос.

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Дина Васильева
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