Российский футболист рассказал об отношении к нему в Исландии

Российский игрок исландского клуба Чагров заявил, что местных не пугает, что он русский

Российский вратарь исландского клуба «Кордренгир» Никита Чагров рассказал о том, как к нему относятся местные болельщики. Об этом сообщает Sport24.

По словам футболиста, никого не пугает, что он русский. «Единственное, с чем столкнулся: во время моего первого матча на игру пришел болельщик, который махал флагом Украины за моими воротами. Хейтом это сложно назвать», — рассказал Чагров.

Он также заявил, что футболистам в Исландии дают карты на еду, поэтому на нее не приходится тратиться. «Но по праздникам рестораны, в которые у нас есть доступ, закрыты. А праздников здесь больше, чем в России!» — добавил игрок.

Чагров выступал за московское «Торпедо», «Ростов» и «Тамбов». С «Кордренгиром» вратарь подписал контракт 1 июля. Портал Transferarkt оценивает его стоимость в 100 тысяч евро.