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В Петербурге школьница жестоко избила подругу из-за кофты и попала на видео

В Петербурге школьница оттаскала за волосы подругу и заставила ее извиняться из-за кофты

В Санкт-Петербурге на Меншиковском проспекте школьница оттаскала за волосы лучшую подругу под хохот сверстников. Россиянка заставила девочку извиняться из-за кофты. Видео с места конфликта опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На попавших в сеть кадрах видно, как школьница лежит на земле. Ровесница жестоко ее избивает: она наносит ей удары ногами по лицу и телу. Подросток извиняется и просит прекратить издевательства.

Позже выяснилось, что участницы потасовки давно дружили. Вместе девочки записывали видеоролики и выкладывали их в Tik-Tok. Разлад между ними возник, когда пострадавшая школьница обозвала приятельницу в переписке и приобрела такую же кофту, как и у нее.

Кроме того, сотрудники полиции разъяснили, что семья нападавшей находится на особом контроле. Петербургская школьница на момент случившегося уже состояла на учете по делам несовершеннолетних.

Ранее в Новосибирске толпа подростков избила сверстника из-за серьги в ухе и длинных волос.

Анна Щербакова
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