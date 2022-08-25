Детский омбудсмен рассказал о проверке по делу примотанного к столбу подростка

Детский омбудсмен Хакасии Ауль: по делу примотанного к столбу подростка идет проверка

По делу о промотанном пищевой пленкой к столбу подростке идет проверка, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Республике Хакасия Ирина Ауль в беседе с «Лентой.ру».

В Хакасии на территории школы №5 подростки примотали 13-летнего мальчика к столбу пищевой пленкой. Видео было опубликовано в группе «Подслушано Абакан» во «ВКонтакте».

Позже один из обидчиков рассказал, что происходящее на видео было шуткой. Мальчик якобы сам попросил, чтобы его привязали. В школе, на территории которой все произошло, отказались от комментариев.

Пока все изучается, работа идет, но говорить о каких-то результатах проверки рано Ирина Ауль уполномоченный по правам ребенка в Республике Хакасия

«Работают все уполномоченные органы. Идет доследственная проверка. Возбуждено уголовное дело по 127 статье о незаконном лишении свободы. Сам инцидент произошел 18 августа. Каким-то образом видео, снятое подростками, попало в сеть», — рассказала Ирина Ауль.

В отношении школьников возбудили дело по пункту «д» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»). В настоящее время следователи начали выяснять другие обстоятельства случившегося.

Ранее пожелавший сохранить анонимность знакомый молодых людей сообщил детали инцидента изданию «Подъем». Он рассказал, что примотанный пленкой к столбу в Абакане подросток оказался другом «мучителей» и все еще поддерживает отношения с ними.

Знакомый молодых людей рассказал, что произошедшее было шуткой, причем пострадавший якобы был зачинщиком. «Тот, которого привязали, сам об этом попросил. Он даже сам эту пленку купил. Они до сих пор дружат. Ну, парни молодые, дурь в голове играет», — объяснил знакомый героев вызвавшего общественный резонанс видео.

Он добавил, что видео с шуткой не должно было стать достоянием общественности — никто не собирался выкладывать его в интернет.

