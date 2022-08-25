Стало известно об ударе ВСУ по химзаводу в Горловке

Директор «Стирола» в Горловке заявил о приостановке работы химзавода из-за удара ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по химическому концерну «Стирол» в Горловке. Об этом сообщил директор предприятия Василий Агарков, передает ТАСС.

«Выброса вредных веществ нет, экологическая катастрофа — то же самое — невозможна, по причине того, что попадания были локальные — в трансформатор», — заявил он.

Также стало известно, что работа химзавода приостановлена. Агарков объяснил, что украинские военные атаковали концерн двумя ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» с боевой кассетной частью. Отмечается, что было разбросано около 40 ракет.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили девять украинских дронов в районах населенных пунктов Старомлыновка и Горловка в Донецкой народной республике (ДНР). Помимо этого, российская ПВО также перехватила снаряд РСЗО «Ольха» в Харьковской области.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.