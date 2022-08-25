Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В Telegram обнаружили вакансии наркокурьеров в Мариуполе

Журналист Каганских сообщил об обнаружении в Telegram вакансий наркокурьеров в Мариуполе

Фото: Shutterstock

В мессенджере Telegram были обнаружены сообщения с предложением поработать наркокурьером в Мариуполе. Об этом написал журналист Андрей Каганских в своем Telegram-канале.

«В конце июня пользователям городских Telegram-чатов Мариуполя начал приходить спам с вакансиями наркокурьерьев», — написал журналист и добавил, что заказчиком таких объявлений является наркомагазин из Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР).

Вакансии наркокурьеров могут скрываться за обычными объявлениями о работе. В качестве примера Каганских приводит ссылку на пост в Telegram-канале «Мы выжили в Мариуполе». В публикации приводится скриншот переписки, в которой у пользователя, ищущего работу, сначала спрашивают возраст и город, где он проживает, и после этого предлагают ему стать наркокурьером.

Ранее сообщалось, что в Москве девятиклассник, ставший наркокурьером, устроил заезд на машине каршеринга и сбил полицейского, который хотел проверить у него документы. В отношении подростка завели два уголовных дела, одно из них — за применение насилия в отношении представителя власти.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В России назвали условие для возобновления переговоров с Украиной
Названа причина отключения Запорожской АЭС
США поддержали визит специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС
Семья с двумя детьми пропала во время отдыха на российском озере
В Telegram обнаружили вакансии наркокурьеров в Мариуполе
В Госдуме объяснили обращение к ООН и МАГАТЭ из-за обстрелов ЗАЭС
Внешность Бузовой без макияжа обругали в сети
Джон Джонс объяснил превосходство над Нурмагомедовым
В Совфеде оставили в прошлом «европейский выбор» России
Принц Гарри и Меган Маркл завели собаку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.