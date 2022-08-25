В Telegram обнаружили вакансии наркокурьеров в Мариуполе

Журналист Каганских сообщил об обнаружении в Telegram вакансий наркокурьеров в Мариуполе

В мессенджере Telegram были обнаружены сообщения с предложением поработать наркокурьером в Мариуполе. Об этом написал журналист Андрей Каганских в своем Telegram-канале.

«В конце июня пользователям городских Telegram-чатов Мариуполя начал приходить спам с вакансиями наркокурьерьев», — написал журналист и добавил, что заказчиком таких объявлений является наркомагазин из Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР).

Вакансии наркокурьеров могут скрываться за обычными объявлениями о работе. В качестве примера Каганских приводит ссылку на пост в Telegram-канале «Мы выжили в Мариуполе». В публикации приводится скриншот переписки, в которой у пользователя, ищущего работу, сначала спрашивают возраст и город, где он проживает, и после этого предлагают ему стать наркокурьером.

Ранее сообщалось, что в Москве девятиклассник, ставший наркокурьером, устроил заезд на машине каршеринга и сбил полицейского, который хотел проверить у него документы. В отношении подростка завели два уголовных дела, одно из них — за применение насилия в отношении представителя власти.