В Приморье испытали искусственный интеллект для распознавания леопардов

В нацпарке «Земля леопарда» сортировать снимки с фотоловушек будет искусственный интеллект

В приморском национальном парке «Земля леопарда» впервые протестировали компьютерную программу на основе технологии искусственного интеллекта и нейронных связей для распознавания дальневосточных леопардов и амурских тигров. Об этом пишет «Интерфакс».

Ученые нацпарка испытали программное обеспечение Московского физико-технического института для распознавания дальневосточных леопардов, амурских тигров и других животных. Отмечается, что технологии позволят оперативно получать информацию о хищниках и вести контроль за состоянием популяций самых редких кошек на планете.

Территория «Земли леопарда» оборудована более 400 фотоловушками, которые делают более миллиона снимков в год. Планируется, что программа заменит труд ученых, вручную просматривающих каждый файл и выделяющих изображения диких кошек. Машинное «зрение» в полуавтоматическом режиме позволит анализировать и сортировать фото и видео по видам животных.

Так, с тестовой задачей обработки 7500 фотографий животных компьютер средней мощности справился всего за час — эта же задача у ученых занимает целый рабочий день.

Ранее в августе в приморском нацпарке «Земля леопарда» спасли страдающего от паразитов четырехмесячного котенка дальневосточного леопарда. Истощенное животное весом всего 4,5 килограмма обнаружили в Надеждинском районе Приморского края и доставили в Центр реабилитации диких животных.