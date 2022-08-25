В Литве памятник советским солдатам облили краской

В Литве начали расследование из-за осквернения памятника советским солдатам

В литовском городе Титувенай памятник советским солдатам облили красной краской, передает РИА Новости со ссылкой на сводку полиции Литвы.

«В городе Титувенай Кельмесского района красной краской облит памятник советским солдатам. Ущерб устанавливается. Начато досудебное расследование в соответствии с частью первой статьи 187 уголовного кодекса Литвы ("Уничтожение или порча чужого имущества")», — сообщили правоохранители.

24 августа появилось видео сноса скульптуры «Мать-родина» мемориального ансамбля воинам-освободителям Риги. Тяжелая техника столкнула ее с постамента, из-за чего памятник упал и разбился.