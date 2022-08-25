Разведчики ЛНР уничтожили украинский дот под Соледаром

Разведчики ЛНР выпустили противотанковые ракеты и уничтожили дот ВСУ под Соледаром

Разведчики Луганской народной республики (ЛНР) уничтожили украинский дот под Соледаром, пишет РИА Новости.

Как уточнил источник, луганские разведчики корректируют огонь артиллерии и бьют противотанковыми управляемыми ракетами по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром.

«Наблюдаем противника в количестве 10 человек. Будем работать артиллерией. Применяем беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «мавики». В данный момент наводимся», — подчеркнул один из военнослужащих.

После выполнения задачи по корректировке военные сменили позицию и выпустили по доту несколько противотанковых управляемых ракет.

Ранее разведка ЛНР заявила об обнаруженных обгоревших телах под Соледаром. По словам военнослужащих, они находились рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов. Как предположили разведчики, это останки иностранных наемников, воевавших на стороне Киева.