Автор The Guardian Саббаг назвал пять сценариев конфликта на Украине в ближайшие полгода

Журналист издания The Guardian Дэн Саббаг назвал пять возможных сценариев развития ситуации на Украине в ближайшие полгода. Об этом стало известно из его статьи, опубликованной в британской газете.

Вялотекущий конфликт

Согласно первому сценарию, конфликт в республике затянется по меньшей мере еще на год, однако его интенсивность снизится. По мнению автора статьи, Украина намеревается вернуть утерянные территории, в то время как в России, напротив, делают ставку на дальнейшее ослабление противника, в том числе ввиду приближающейся зимы. При этом журналист отмечает, что обе стороны кажутся ему «истощенными в боях».

Неэффективное контрнаступление

Второй прогноз исходит из отсутствия у Киева средств и возможностей для эффективного контрнаступления. Как пишет Саббаг, Вооруженные силы Украины выбрали стратегию дальнобойных ракетных ударов и диверсий в тылу, однако вряд ли это приведет к сдаче российскими военными занятых населенных пунктов, на которую надеялись некоторые украинские чиновники.

Удержание позиций

Согласно третьему сценарию, Россия будет и дальше прорываться вперед за счет массированных артиллерийских ударов, однако сделает упор на сохранение достигнутого прогресса и удержание занятых территорий Украины. Журналист предположил, что подобная стратегия может быть избрана ввиду ее эффективности и необходимости минимизировать потери личного состава.

Зимний кризис

По словам обозревателя, зима ускорит наступление нового кризиса на Украине. Он привел оценку представителя одной из гуманитарных организаций, согласно которой сезон холодов может повлечь за собой новую волну миграции и вероятный отток двух миллионов беженцев в Европу. Саббаг также подчеркнул, что Запад может пострадать и из-за увеличения стоимости энергоносителей. При этом он высказал мнение, что следующая весна может стать «временем для новой атаки».

Пан или пропал

Говоря о пятом сценарии, журналист предложил западным странам определиться: вести Украину к победе или же просто помогать удержаться ей на плаву. Он отметил, что их поддержка не покрывает потребности Киева в вооружении, а также указал на ежемесячный дефицит бюджета республики в пять миллиардов долларов, который не позволяет украинским властям успешно заниматься даже гуманитарными задачами.

Взгляд России

24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил, почему российские военные все же решили замедлить темпы наступления в ходе спецоперации на Украине. По его словам, это стало сознательным решением, которое было обусловлено стремлением минимизировать жертвы среди мирных граждан. При этом глава ведомства подчеркнул, что на взятых под контроль территориях Вооруженные силы России оказывают гуманитарную помощь, а также восстанавливают инфраструктуру и системы жизнеобеспечения.