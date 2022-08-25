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Стала известна дата рассмотрения судом меры пресечения Ройзману

Суд Екатеринбурга изберет меру пресечения Ройзману 25 августа по делу о дискредитации ВС

Фото: Марина Кудряшова / РИА Новости

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил дату рассмотрения вопроса по избранию меры пресечения бывшему мэру города Евгению Ройзману, подозреваемому в дискредитации Вооруженных сил России. Об этом «Интерфаксу» сообщила его помощница Лейла Гусейнова.

По ее словам, слушания пройдут 25 августа в 13:00 часов по местному времени (11:00 по московскому).

Вечером 24 августа стало известно, что Ройзмана пока не будут этапировать в Москву, а меру пресечения решено рассмотреть в его родном городе. Защита предполагает, что следствие будет настаивать на его аресте.

24 августа Ройзман был задержан на 48 часов по делу о дискредитации Вооруженных сил России. По данным следствия, он опубликовал в сети видеоролик с дискредитирующим российскую армию содержанием. Он прежде уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Расследованием занимается московская полиция. В рамках дела прошли обыски в офисе фонда, квартире и музее Ройзмана после его задержания. В апреле он получил третий штраф за дискредитацию ВС России. В последнее время экс-мэр вел собственный YouTube-канал политической направленности.

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Любовь Ширижик
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