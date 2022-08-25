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Минобороны заявило о попадании ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на Украине

Минобороны России сообщило о попадании ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на Украине

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В результате попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области российские войска уничтожили более 200 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, также были уничтожены десять единиц военной техники, которая следовала в зону боевых действий в Донбассе.

Ранее в Минобороны заявили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили пять беспилотников ВСУ, а также 18 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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Сергей Истомин
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