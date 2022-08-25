В Белоруссии отреагировали на призывы украинского депутата повесить Лукашенко

В МИД Белоруссии объяснили события на Украине заявлениями украинского депутата Гончаренко

Такая человеконенавистническая риторика, как у депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, и привела к трагическим событиям, которые сейчас происходят на Украине, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, передает РИА Новости.

«К глубокому сожалению, это ведь далеко не первый пример изощренной человеконенавистнической риторики со стороны тех, кто сейчас правит на Украине. Достаточно вспомнить, как недавно официальный представитель Украины в Казахстане призывал убивать побольше людей. Эти кровожадные желания и комментировать не нужно – они все и так прямо говорят», — сообщил Глаз.

Он отметил, что «именно такая риторика, именно такие угрозы и ненависть к людям, в том числе по национальному признаку, во многом и привели к тем трагическим событиям, которые происходят сейчас в Украине».

При этом Глаз уточнил, что в Минске отделяют высказывания украинских политиков от мнения украинского народа. «А что касается девиантных фантазий конкретно депутата Гончаренко, то у него для них еще хотелка не выросла», — резюмировал представитель белорусской дипломатии.

24 августа Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости. Он пожелал жителям страны мирного неба, толерантности, мужества, а также силы и успехов в восстановлении достойной жизни.

Вскоре депутат Гончаренко пригрозил расправой президенту Белоруссии. «Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День независимости», — написал член украинского парламента.