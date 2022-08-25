Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Четыре человека пострадали после наезда автобуса в российском регионе

В Крыму междугородний автобус наехал на автостанцию, пострадали четыре человека

Фото: Алексей Бычков / Коммерсантъ

В Крыму междугородний автобус наехал на автостанцию, в результате аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«По предварительной информации, сегодня около 20 часов автобус, двигавшийся по маршруту КраснодарЕвпатория, на территории автостанции осуществил наезд на находившихся там граждан», — говорится в сообщении.

Уточняется, что четверых пострадавших с различными травмами госпитализировали в медучреждение.

Ранее в Ижевске произошло ДТП с участием мотоцикла и грузовика. При столкновении мотоцикл влетел в лобовое стекло большегруза, пробил его и остался в кабине, а водителя отбросило на проезжую часть.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
МИД России призвал американцев доплачивать работникам посольства США в Москве
МЧС отчиталось о ликвидации пожара на химзаводе в Горловке после удара ВСУ
Россия и Белоруссия договорились о переводе основных платежей в рубли
СКР повторно возбудил дело из-за сноса особняка Салтыковой в Петербурге
В Москве подешевело арендное жилье
Москвичи стали покупать больше новых квартир
Назван футболист года по версии УЕФА
ФСБ задержала россиянина за продажу трех «шпионских» сумок со скрытыми камерами
Раскрыто чрезмерно опасное влияние курения на сердце
В США назвали безрассудным решение Байдена по студенческим кредитам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.