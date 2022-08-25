Украинский консул покинул свой пост из-за разногласий с Киевом

Экс-консул Украины Киричук заявил, что покинул пост из-за вербовки Киевом иностранцев

Бывший почетный консул Украины в Новой Зеландии Александр Киричук заявил, что покинул свой пост из-за разногласий с Киевом, призывавшим иностранцев сражаться на стороне республики. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Экс-консул пояснил, что он не был согласен с призывами властей Украины, пытающихся завербовать иностранцев. По его словам, ему пришлось отвечать на сотни запросов от жителей Новой Зеландии, интересующихся участием в украинском Интернациональном легионе. При этом Киричук отметил, что призывал каждого из них отказаться от этой идеи.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник объяснил причину оскорбления в адрес канцлера Германии Олафа Шольца. Дипломат признался, что назвал его обиженной ливерной колбасой «от безысходности».