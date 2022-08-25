В России рухнули продажи ноутбуков

«Ъ»: в июле продажи ноутбуков в России упали на 22% год к году

В июле продажи ноутбуков в России в штуках рухнули на 22 процента год к году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ретейлеров. При этом китайские Honor и Huawei укрепились на рынке на фоне сокращения поставок американской Apple и тайваньской Asus.

Согласно отчету о продажах МТС, лидерство по продажам сохранила американская HP с долей в 21 процент (годом ранее 26 процентов), на второй позиции оказалась Lenovo (рост с 17 до 18 процентов), на третьей — тайваньская Acer (рост с 13 до 14 процентов). У Asus год к году доля снизилась на 4 процентных пункта, до 13 процентов. Китайские Honor и Huawei существенно укрепили позиции — рост с 5 до 9 процентов и с 3 до 8 процентов соответственно. В два раза, до 6 процентов, нарастила долю тайваньская MSI, обогнав Apple — ее доля упала с 8 до 3 процентов.

Источник газеты в одном из ретейлеров рассказал, что всего за месяц купили 222 тысяч ноутбуков — на 22 процента меньше, чем в 2021 году. При этом в первые полгода 2022-го продажи росли — в «М.Видео-Эльдорадо» оценили, что за этот период было продано около 1,4 миллиона ноутбуков на 90 миллиардов рублей. Это на 10 процентов больше, чем годом ранее, в штучном выражении и на 25 процентов больше в денежном.

Asus и Acer объявили о прекращении поставок в Россию в марте после начала военных действий на Украине. В том же месяце официальные продажи свернула Apple, а в начале июня — HP. Lenovo и Xiaomi постепенно уходят с российского рынка из-за санкций США и давления западных поставщиков. В пресс-службе HP газете сообщили, что «процесс сворачивания операций в России завершен».

«Доля HP сохранилась высокой за счет больших товарных запасов», — объяснил руководитель направления «Ноутбуки» «Марвел-Дистрибуции» Андрей Латышев. В МТС объяснили рост доли Honor и Huawei на рынке тем, что они в основном выпускают ультрабуки среднего технического уровня: «Это самый популярный вид лэптопов среди россиян, при этом у других вендоров они тоже есть, но стоят немного дороже при схожих характеристиках».