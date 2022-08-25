В Петербурге пьяный мужчина рассек ножом щеку 12-летней школьнице

Пьяный житель Петербурга напал с ножом на 12-летнюю школьницу и рассек ей щеку

В Петродворцовом районе Петербурга пьяный мужчина напал с ножом на 12-летнюю школьницу и рассек ей щеку. Об этом сообщил телеканалу 78.ru источник в правоохранительных органах.

Собеседник отметил, что инцидент произошел около магазина «Пятерочка» на Разводной улице. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения беспричинно набросился на ребенка.

Пострадавшую доставили в детскую городскую больницу в состоянии средней тяжести. Нападавшего удалось задержать.

Сотрудники полиции организовали проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Самаре 12-летняя школьница напала с ножом на мать и младшую сестру и нанесла им многочисленные тяжелые ранения. Семья на специальном учете не состояла. Уточнялось, что родители напавшей россиянки развелись в 2021 году.