Российская авиация оказалась на грани потери основного самолета

«Известия»: малая авиация России может оказаться на грани потери основного самолета

Малая авиация может оказаться на грани потери основного самолета. По данным «Известий», Минпромторг отложил финансирование замены американского двигателя и винта на основной российской машине ТВС-2МС — современной модификации «кукурузника» Ан-2 — на российский аналог до момента сертификации самолета.

В материале отмечается, что ведомство отложило вопрос финансирования. До этого производитель самолета — новосибирское предприятие «Русавиапром» — попросил у правительства поддержку на эти разработки в размере девяти миллиардов рублей.

По данным издания, компания уже выпустила 24 самолета ТВС-2МС, 17 из них находятся в эксплуатации и эксплуатируют в основном в Сибири и на Дальнем Востоке для перевозок пассажиров и грузов в труднодоступные районы.

Ранее сообщалось, что авиакомпании начали разбор лайнеров, так называемую каннибализацию, для поддержания остального парка в рабочем состоянии. Глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров назвал такой процесс мировой практикой и попросил не использовать стандартное для таких случаев слово «каннибализм».