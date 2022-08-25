Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российская авиация оказалась на грани потери основного самолета

«Известия»: малая авиация России может оказаться на грани потери основного самолета

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Малая авиация может оказаться на грани потери основного самолета. По данным «Известий», Минпромторг отложил финансирование замены американского двигателя и винта на основной российской машине ТВС-2МС — современной модификации «кукурузника» Ан-2 — на российский аналог до момента сертификации самолета.

В материале отмечается, что ведомство отложило вопрос финансирования. До этого производитель самолета — новосибирское предприятие «Русавиапром» — попросил у правительства поддержку на эти разработки в размере девяти миллиардов рублей.

По данным издания, компания уже выпустила 24 самолета ТВС-2МС, 17 из них находятся в эксплуатации и эксплуатируют в основном в Сибири и на Дальнем Востоке для перевозок пассажиров и грузов в труднодоступные районы.

Ранее сообщалось, что авиакомпании начали разбор лайнеров, так называемую каннибализацию, для поддержания остального парка в рабочем состоянии. Глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров назвал такой процесс мировой практикой и попросил не использовать стандартное для таких случаев слово «каннибализм».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявлений Небензи
Экономист допустил «мировой заговор» против доллара
Госдеп назвал нелегитимным трибунал над украинскими военными преступниками
Российская авиация оказалась на грани потери основного самолета
В Раде пригрозили Лукашенко повешением в ответ на поздравление
Названы смертельно опасные для водителей болезни
В Германии назвали «горькую правду» о судьбе Украины
Власти острова в Италии предложили приплачивать за переезд на него
Тушу гигантского морского существа вынесло на берег
В России предложили отменить НДС за помощь ДНР и ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.