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США объяснили предоставление военной помощи Киеву

Замминистра обороны США Кол: помощь Киеву должна показать РФ, что ее победы не будет

Фото: Pixabay

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол объяснил, что новый пакет американской военной помощи Киеву призван в том числе продемонстрировать России, что она, по мнению администрации США, не сможет продержаться дольше Запада в нынешнем противостоянии с ним. Его слова приводит ТАСС.

По мнению представителя американских властей, теория победы российского руководства заключается в том, что Россия может продержаться в текущей ситуации дольше всех остальных, то есть не отказываясь от принятых решений, несмотря на все санкции и давление Запада.

«Такие пакеты сигнализируют о том, что мы предоставляем помощь Украине не только сейчас, но и о том, что будет стабильный поток содействия, растянутый на много месяцев и лет», — полагает Кол.

Ранее стало известно, что США предоставят украинскому государству крупнейший пакет военной помощи на сумму 2,98 миллиарда долларов. До этого телеканал NBC News сообщил, что новый транш военной помощи США Киеву включает средства на оборудование, которое только разрабатывается. По информации издания, его передача Киеву может занять «месяцы или годы».

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Марина Совина
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