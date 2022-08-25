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В постпредстве России при ООН рассказали о «пропавшем» выступлении Зеленского

Полянский: треть выступления Зеленского на Совбезе ООН пропала из-за помех и перевода
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarsenov Daniiar / Globallookpress.com

Одна третья часть выступления президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН пропала из-за помех и перевода, заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

Он уточнил, что украинский лидер на заседании «был в ударе» и говорил только о победе как устраивающем Киев итоге. «Все бы хорошо, но подкачало качество связи — добрую треть сказанного из-за помех и треска, да еще и через перевод, разобрать было невозможно», — рассказал Полянский. Российский дипломат отметил, что правота России «с запросом процедурного голосования была проиллюстрирована немедленно».

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По его мнению, Западу и украинским подопечным встреча, кроме демонстрации солидарности и единства западного мира, ничего не дала. Он добавил, что от сказанного на заседании Совбеза ООН «уже не отвертишься, если только не опровергнуть его официально по горячим следам».

Ранее сообщалось, что в ходе выступления Зеленский обвинил Россию в вызове «энергетической бедности».

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Марина Совина
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