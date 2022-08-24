Зеленский обвинил Россию в вызове «энергетической бедности»

Президент Зеленский обвинил Россию в создании условий для энергетической бедности

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН обвинил Россию в создании условий для «энергетической бедности». Об этом сообщает Telegram-канал «СМОТРИ», ссылаясь на видеотрансляцию мероприятия.

«Россия намеренно старается вызвать энергетическую бедность десятков миллионов человек, лишив их доступа к электричеству и подняв цены на энергию», — заявил президент Украины.

Зеленский выступил в Совбезе ООН по видеосвязи. Россия стала единственной страной СБ, которая высказалась против дистанционного участия лидера Украины в мероприятии, Китай воздержался.