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Зеленский обвинил Россию в вызове «энергетической бедности»

Президент Зеленский обвинил Россию в создании условий для энергетической бедности
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН обвинил Россию в создании условий для «энергетической бедности». Об этом сообщает Telegram-канал «СМОТРИ», ссылаясь на видеотрансляцию мероприятия.

«Россия намеренно старается вызвать энергетическую бедность десятков миллионов человек, лишив их доступа к электричеству и подняв цены на энергию», — заявил президент Украины.

Зеленский выступил в Совбезе ООН по видеосвязи. Россия стала единственной страной СБ, которая высказалась против дистанционного участия лидера Украины в мероприятии, Китай воздержался.

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