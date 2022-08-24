Зеленский выступит на заседании СБ ООН по Украине

В СБ ООН заявили, что Зеленский примет участие в заседании по Украине по видеосвязи

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине. Об этом рассказал председатель СБ ООН в августе Чжан Цзюнь, передает ТАСС.

«Мы получили от постоянного представительства Украины предложение пригласить президента Украины принять участие в заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи», — сказал он.

В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва выступает против виртуального участия Зеленского в заседании. По его словам, выступать украинский лидер должен очно.

Вопрос был поставлен на процедурное голосование. За участие выступили 13 членов СБ ООН, Москва высказалась против, а Пекин воздержался.