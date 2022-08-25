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МЧС отчиталось о ликвидации пожара на химзаводе в Горловке после удара ВСУ

МЧС ДНР отчиталось о ликвидации пожара на химзаводе «Стирол» в Горловке после удара ВСУ

Фото: МЧС ДНР в Telegram

Пожар на химзаводе «Стирол» в Горловке ликвидирован. Об этом отчитались в МЧС Донецкой народной республики (ДНР).

Возгорание на трансформаторной подстанции удалось потушить с помощью пенной атаки. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по «Стиролу» в Горловке директор предприятия Василий Агарков сообщил ранее 25 августа. Военные атаковали предприятие из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». «Выброса вредных веществ нет, экологическая катастрофа — то же самое — невозможна, по причине того, что попадания были локальные — в трансформатор», — заявил тогда он.

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Марина Совина
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