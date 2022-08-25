Женщина в шутку сделала тест ДНК и внезапно узнала о существовании брата

The Mirror: женщина из Британии в шутку сделала ДНК-тест и узнала о существовании брата

52-летняя Фарра Хиджи-Холмс из Великобритании внезапно узнала о существовании брата, когда в шутку сделала тест ДНК. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина решила сделать генетический тест, когда поняла, что совсем не похожа на своих родителей. Результаты теста показали, что у нее есть незнакомый родственник — 62-летний Стив Болтон.

Британка связалась с мужчиной и была потрясена тем, насколько он похож на ее покойного отца. Позже тест подтвердил, что Хиджи-Холмс и Болтон являются братом и сестрой. После полутора лет общения в интернете Болтон прилетел к сестре на встречу.

Выяснилось, что у Мохаммада Элиджаза-Хилджи, отца сводных брата и сестры, были отношения с Памелой, матерью Болтона, в 1960-х годах. Элиджаз-Хилджи умер в 1998 году и вплоть до своей смерти не знал, что Памела родила от него ребенка. «Папа был важной частью нашей жизни, и, если бы он знал о Стиве, он бы позаботился о том, чтобы Стив стал частью нашей семьи», — утверждает Хиджи-Холмс.

Болтон надеется, что история его воссоединения со сводной сестрой вдохновит людей, оказавшихся в похожей ситуации, на поиски родственников.

Ранее сообщалось, что в США разлученные в детстве две сестры встретились спустя 55 лет. Во время встречи родственницы не могли поверить в реальность происходящего и едва сдерживали эмоции.

