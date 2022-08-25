Роскомнадзор заблокировал новостной агрегатор The True Story, запущенный Львом Гершензоном

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов и заблокировал новостной агрегатор The True Story, запущенный бывшим главой «Яндекс Новостей» Львом Гершензоном. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что решение принято по требованию Генпрокуратуры. В настоящее время сайт агрегатора недоступен. Основатель сервиса подтвердил его блокировку на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). «Наша бета планово входит в следующую стадию — теперь на территории РФ нас можно читать только из-под VPN», — написал он.

Гершензон запустил бета-версию сервиса The True Story 22 августа. По его словам, к моменту запуска проект успел привлечь первые инвестиции. Сообщалось, что сервис агрегирует новости, посты в соцсетях и «любой другой контент», имеющий отношение к событию. В том числе в агрегатор попадут новости СМИ, признанных в России иностранными агентами и заблокированных Роскомнадзором.