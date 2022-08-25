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Нелепый дизайн джинсов из магазина Shein высмеяли в сети

Джинсы из онлайн-магазина Shein, разделенные на короткие шорты и гетры, обругали в сети

Фото: SHEIN

Нелепый дизайн джинсов, представленных на сайте китайского онлайн-магазина Shein, обругали в сети. На соответствующие высказывания клиентов обратили внимание в Daily Star.

Речь идет о голубых брюках из денима, которые разделены на две части: короткие шорты и гетры из той же ткани. На размещенном кадре модель рекламирует указанную одежду в сочетании с белым кроп-топом и кардиганом. Отмечается, что стоимость товара, который полностью оголяет бедра, составляет 27 фунтов стерлингов (1905 рублей).

Потенциальные покупатели не оценили крой штанов и принялись высмеивать их в соцсетях. «Видимо гетры возвращаются в моду, но это исполнение тренда ужасно», «Джинсы для дней, когда ноги брить лень, а на улице жара», «Самая неудобная вещь в мире», «Какой странный дизайн», «Что это вообще такое?», «Треш», — высказывались юзеры.

В августе девушка заказала джинсы на сайте Shein и получила «костюм аквалангиста». Блогерша Мелани Уилмот привела скриншот каталога интернет-магазина, где данный предмет гардероба рекламировала модель. Так, брюки скинни облегали ноги манекенщицы, расширяясь в области щиколоток и прикрывая верхнюю часть кроссовок. Затем юзерша показала, как она сама выглядит в приобретенном изделии. На кадрах видно, что джинсы значительно длиннее ног покупательницы — пустые штанины лежат на полу.

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Майя Пономаренко
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