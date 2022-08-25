Елизавета II приняла в подарок шляпу от украинского дизайнера

Украинский дизайнер Руслан Багинский создал шляпу для королевы Великобритании Елизаветы II

Украинский дизайнер Руслан Багинский изготовил шляпу для королевы Великобритании. О том, что Елизавета II приняла его подарок, художник сообщил в сторис своего Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Речь идет о небольшом головном уборе голубого цвета, украшенном синей лентой и декоративными цветами. «У меня отличные новости для пятничного вечера. Ее Величество королева согласилась принять шляпу из Украины», — опубликовал фрагмент переписки на английском языке Багинский.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс также отметила упомянутое событие на своей странице в Twitter. «Мне передали эту красивую шляпку, созданную Русланом Багинским для королевы, в честь Дня независимости Украины и в знак дружбы между Соединенным Королевством и Украиной», — написала она.

В мае британский модный консультант Гок Вана раскрыл содержимое сумки королевы Великобритании Елизаветы II. По словам эксперта, монаршая особа появляется на публике только с кожаными сумками модели Diva британского бренда Launer, подбирая при этом для каждого мероприятия изделия разных цветов. Елизавета II всегда носит с собой помаду марки Clarins и маленькое зеркало, чтобы подкрашивать губы во время торжеств. Она также хранит в сумке очки для чтения и аккуратно сложенную купюру в 5 или 10 фунтов стерлингов, которые она обычно кладет в ящик для пожертвований в церкви.