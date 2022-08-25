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Россиянам назвали самые модные короткие стрижки на осень

Редакторы The Symbol назвали стрижку «под мальчика» и пикси самыми модными на осень

Фото: FashionPPS Via ZUMA Press Wire / Legion-media

Редакторы журнала The Symbol назвали россиянам самые модные короткие стрижки на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Популярной в грядущем сезоне окажется прическа «под мальчика» гарсон, с которой модели появились на показе бренда Saint Laurent. По словам экспертов, данная укладка придает выразительности чертам лица. Также актуальной станет пикси — ее журналисты порекомендовали носить с боковым пробором.

Кроме того, в список трендов войдут боб с удлиненными прядями у лица и укороченный боб. Так, последний поможет визуально скорректировать внешность и добавит объема тонким прядям, отметили журналисты.

Ранее в августе сообщалось, что прическа, которую прозвали «уродливой» в сети, обрела актуальность в 2022 году благодаря блогерам и знаменитостям. Речь идет о графичной стрижке «боб-медуза», которая состоит из двух уровней: в процессе работы парикмахер оформляет переднюю часть волос в виде классического каре, оставляя при этом задние пряди длинными. Отмечается, что таким образом прическа имитирует строение тела морского животного.

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Алина Гостева
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