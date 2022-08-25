Стрижка в виде медузы стала трендом в 2022 году

Daily Mail: графичная стрижка «боб-медуза» обрела актуальность в 2022 году

Прическа, которую прозвали «уродливой» в сети, обрела актуальность в 2022 году благодаря блогерам и знаменитостям. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о графичной стрижке «боб-медуза», которая состоит из двух уровней: в процессе работы парикмахер оформляет переднюю часть волос в виде классического каре, оставляя при этом задние пряди длинными. Отмечается, что таким образом прическа имитирует строение тела морского животного.

Одной из звезд, последовавших тренду, стала актриса Николь Кидман, которая снялась с упомянутой стрижкой для журнала Perfect. Звезда позировала в топе и мини-юбке в виде пояса бренда Diesel, а также примерила платье с объемными рукавами и лакированными высокими сапогами.

Известно, что «боб-медуза» стал популярен и в социальных сетях, где инфлюэнсеры демонстрируют свои вариации указанной прически. В частности, хештег со словами «боб-медуза» набрал сотни миллионов просмотров в TikTok.

Пользователи сети, в свою очередь, неоднозначно относятся к новой тенденции. В комментариях под видео блогерши с никнеймом deartina, в котором она показала свою новую стрижку, зрители спорили по поводу ее нового имиджа. «Уродливая медуза», «А мне нравится, выглядит необычно», «Мне казалось, что это шутка», «Выглядит стильно!» — высказывались они.

Ранее редактор Элеонора Вусден назвала популярные в 1980-х прически, которые вновь вернулись в моду. Так, актуальными становятся стрижки андеркат (короткие на висках и удлиненные на макушке пряди), шегги (укладка, создающая эффект беспорядочно расположенных локонов, объемных в области макушки и филированных на концах) и маллет (короткие по бокам и спереди и удлиненные сзади волосы).